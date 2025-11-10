صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے سمندری میں کھلی کچہری
کھلی کچہری میں عوامی شکایات براہِ راست سن کر درخواستیں وصول کی گئیں
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)دفترِ صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے عوامی آگاہی مہم اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے سرگرمیوں کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے ۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمندری میں آگاہی سیشن اور یونین کونسل نمبر 125، دفتر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ سمندری میں کھلی کچہری منعقد کی گئی۔دونوں تقاریب میں ایڈوائزرز محتسبِ اعلیٰ پنجاب محمد اسلم حیات اور محمد نواز خالد عاربی نے شرکت کی۔ آگاہی سیشن میں طالبات و اساتذہ سے خطاب کیا گیا جبکہ کھلی کچہری میں عوامی شکایات براہِ راست سن کر درخواستیں وصول کی گئیں۔
ایڈوائزرز نے بتایا کہ دفترِ صوبائی محتسب پنجاب گزشتہ 28 برسوں سے بلا خرچ، بلا وکیل اور بلا سفارش انصاف کی فراہمی کے لیے شفاف پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے جہاں عوامی شکایات کم سے کم وقت میں نمٹائی جاتی ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ شہری اپنی شکایات آن لائن، موبائل ایپ، واٹس ایپ، ڈاک یا قریبی ریجنل دفاتر کے ذریعے آسانی سے درج کرا سکتے ہیں۔ دفتر صوبائی محتسب پنجاب صوبے بھر میں شفافیت، انصاف کی فراہمی اور سرکاری اداروں میں احتساب کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے سرگرم عمل ہے ۔تقاریب میں طالبات، اساتذہ، شہریوں اور مختلف محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی اور ان اقدامات کو عوامی ریلیف کے لیے خوش آئند قرار دیا۔