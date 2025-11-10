شہری سہولتوں،بیوٹیفکیشن منصوبے،18 نکاتی ایجنڈے پر غور
ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت اجلاس ، فلٹریشن پلانٹس کی فعالیت کا جائزہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت شہری سہولتوں اور شہر کی خوبصورتی سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور میونسپل کمیٹیوں کے چیف افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران شہری سہولتوں اور بیوٹیفکیشن منصوبوں کے 18 نکاتی ایجنڈے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ متعلقہ افسروں نے سٹریٹ لائٹس، سیوریج سسٹم، پارکس، پیچ ورک، لین مارکنگ، اور گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔
ڈپٹی کمشنر نے تجاوزات کے خاتمے ، وال چاکنگ ہٹانے ، نالیوں کی صفائی، مین ہول کورز کی تنصیب اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی فعالیت کے امور کا جائزہ لیا۔ بس اسٹینڈز کی بہتری، آوارہ کتوں کے خاتمے اور شہر کی مجموعی خوبصورتی کے منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو معیاری بلدیاتی سہولیات فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور تمام محکمے زمینی سطح پر بہتری کو یقینی بنائیں۔