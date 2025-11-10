صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کا سرگودھا روڈ بیوٹیفکیشن پراجیکٹ شروع

  • فیصل آباد
ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کا سرگودھا روڈ بیوٹیفکیشن پراجیکٹ شروع

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے جاری کاموں کا معائنہ کیا،گرین بیلٹس بہتر بنائی جا رہیں

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلی کے ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ چنیوٹ نے سرگودھا روڈ بیوٹیفکیشن پراجیکٹ شروع کردیا۔وزیراعلی مریم مریم شریف کے ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ چنیوٹ نے سرگودھا روڈ بیوٹیفکیشن پراجیکٹ شروع کردیاڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ایڈمنسٹریٹر بلدیہ واثق عباس، چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی مظفر بیگ اورہائی ویز آفیسر بھی ہمراہ تھے۔

ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے تحت خوبصورتی کے اقدامات جاری اقرسرگودھا روڈ پر گرین بیلٹس،فٹ پاتھس، ڈیوائڈر مزید بہتر بنائے جارہے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ پرانا اڈا چوک میں حادثات کی روک تھام کے لئے نیا ڈیوائڈر بنایاجارہا ہیجبکہ فوارہ،ٹف ٹائل،خوبصورت وال بھی بنائی جائے گی۔انہوں نے میونسپل کمیٹی کو پراجیکٹ تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ۔

 

