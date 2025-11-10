صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا :علی اکبر

  • فیصل آباد
حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا :علی اکبر

واسا اور میونسپل کمیٹی جھنگ کے افسروں کو میگا مسائل حل کرنے کی ہدایت

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع جھنگ میں جاری حکومتی اقدامات اور پالیسیوں پر بھرپور عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایت پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود نے کی۔ اجلاس میں تمام محکموں کے ضلعی افسر شریک تھے ۔اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا جبکہ انسداد سموگ و ڈینگی مہم کے حوالے سے متعلقہ افسران سے تفصیلی بریفنگ لی گئی۔

تحصیلوں میں بیوٹیفکیشن سکیموں پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سے جاری کام کا جائزہ لیا گیا اور ستھر اپنجاب کے افسران سے صفائی آپریشنز کے حوالے سے بھی رپورٹ حاصل کی گئی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے واسا اور میونسپل کمیٹی جھنگ کے افسروں کو میگا سیوریج لائنوں کی تنصیب اور سیوریج مسائل کے ازالہ کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آٹے کے سرکاری نرخ نامہ پر عملدرآمد کی براہِ راست نگرانی جاری ہے اور محکمہ فوڈ کے افسران کو آٹے کے وزن، سپلائی اور ریٹ پر مکمل عملدرآمد کے لیے متحرک رہنے کی ہدایت کی گئی۔

 

