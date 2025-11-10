سرکاری ہسپتالوں کی کینٹینز پر لوٹ مار جاری
انتظامیہ کی ملی بھگت سے اشیا کی قیمتیں 50فیصد تک اضافی وصول کی جا رہی ہیں، کارروائی کے بجائے افسر محض نوٹس جاری کرنے تک محدود ، اشیا کا معیار بھی ٹھیک نہیں
فیصل آباد (بلال احمد سے )سرکاری ہسپتالوں کی کینٹینز لوٹ مار کا گڑھ بن گئیں۔ انتظامیہ کی ملی بھگت سے اشیاء کی قیمتیں 50 فیصد تک اضافی وصول کی جا رہی ہیں، جبکہ کارروائی کے بجائے افسر محض نوٹس جاری کرنے تک محدود ہیں۔سرکاری ہسپتالوں، جن میں الائیڈ ہسپتال ون، الائیڈ ہسپتال ٹو، فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال اور فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سمیت دیگر شامل ہیں، کی کینٹینوں میں ناقص اشیائے خوردونوش فروخت کا سلسلہ عروج پر ہے ۔بتایا گیا ہے کہ ان کینٹینوں پر فروخت ہونے والی بیشتر اشیاء کی کوالٹی نہ صرف غیر معیاری ہے بلکہ انہیں معروف برانڈز کی اصل مصنوعات کے طور پر پیش کر کے شہریوں سے اضافی رقم وصول کی جاتی ہے جس سے مریضوں کے لواحقین اور عام شہری دونوں دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق 40 روپے کے بسکٹ پیک کو 60 روپے ، 60 روپے کی سافٹ ڈرنک کو 90 روپے ، اور 50 روپے کی پانی کی بوتل کو 80 سے 100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے ۔فاسٹ فوڈ اشیا جیسے برگر، سموسے ، چکن رول اور چائے پر بھی 40 سے 60 فیصد تک اضافی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ مزید انکشاف ہوا ہے کہ کئی اشیاء پر ایکسپائری تاریخ تک درج نہیں ہوتی، جبکہ کچھ پرانے اسٹاک کی پیکنگ پر نئی لیبلنگ چسپاں کر دی جاتی ہے تاکہ انہیں تازہ ظاہر کیا جا سکے ۔کینٹینوں پر آویزاں ریٹ لسٹیں محض دکھاوے کے لیے لگی ہوئی ہیں، جبکہ عملی طور پر ہر چیز من مانی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے ۔
انتظامیہ کی جانب سے کینٹین مالکان کو بارہا وارننگز اور نوٹسز جاری کیے گئے مگر کسی کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ہسپتالوں کے دورہ کرنے والے شہریوں نے بتایا کہ یہ صورتحال برسوں سے برقرار ہے اور شکایات کے باوجود کوئی بہتری نہیں آئی۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ مریضوں کے لیے بنائے گئے ان ہسپتالوں میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے لوٹ مار کا بازار گرم ہے ، لہٰذا محکمہ صحت کو چاہیے کہ وہ کینٹینوں کی قیمتوں اور معیار کا سرپرائز وزٹ اور جامع آڈٹ کروا کر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ مریضوں اور ان کے اہلخانہ کو حقیقی ریلیف مل سکے ۔