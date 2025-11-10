ای چالان شروع ، شاہراہوں پر روڈ مارکنگ ہو سکی نہ چوراہوں پر زیبرا کراسنگ واضح
افسروں کے شاہانہ روئیے کے باعث شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ،لائن لین کی مارکنگ، زیبرا کراسنگز اور سپیڈ بریکر مارکنگز نہ ہو نے سے حادثات بھی بڑھ گئے ، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد میں سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ای چالان شروع کر دئیے گئے مگر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد انفراسٹرکچر برانچ کی غفلت کے باعث اہم شاہراہوں پر روڈ مارکنگ نہ ہو سکی اور نہ ہی ٹریفک سگنلز والے چوکوں میں زیبرا کراسنگ کی مارکنگ کی جا سکی۔دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ای چالان کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ لائن لین اور زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر بھی چالان کیا جائے گا مگر فیصل آباد کی سڑکوں کی صورتحال پر توجہ کی اشد ضرورت ہے۔
شہر کی سڑکیں روڈ مارکنگ اور کیٹ آئیز سے محروم ہو چکی ہیں۔ افسروں کے شاہانہ روئیے کے باعث شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے ۔ شہری حدود میں آنے والی سڑکوں پر لائن لین کی مارکنگ، زیبرا کراسنگز اور سپیڈ بریکر مارکنگز موجود نہ ہونے کے باعث حادثات کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے ۔ایک جانب لائن لین اور زیبرا کراسنگ کے جرمانے کیے جا رہے ہیں۔
تو دوسری جانب لائن لین اور زیبرا کراسنگز موجود ہی نہیں ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس بھاری فنڈز موجود ہونے کے باوجود سڑکوں پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔شہری کہتے ہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے تو ہوتے ہیں لیکن جب لائن لین موجود ہی نہیں ہوگی تو پابندی کیسے کریں گے ؟ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے پر توجہ دے کر فوری روڈ مارکنگ مکمل کرنے کے احکامات دیں۔