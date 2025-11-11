سوئی گیس کی بندش، سردیوں کے آغاز پر عوام پریشان
حکومت کے پاس ایل این جی وافر، مگر صارفین مقررہ اوقات میں بھی محروم
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ایک طرف حکومت کو سوئی گیس وافر ہونے سے پائپ لائنوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ، تو دوسری جانب فیصل آباد کے شہری سردیوں کے آغاز سے ہی گیس کی معطلی سے شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ مقررہ اوقات میں بھی چولہے ٹھنڈے پڑنے سے عوام کے لیے دو وقت کا کھانا بنانا مشکل ہوگیا ہے ۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں سردی شروع ہوتے ہی گیس بندش نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ایس این جی پی ایل اور سوئی سدرن کے پاس ایل این جی کی وافر مقدار موجود ہے ، تاہم اس کے باوجود گھریلو صارفین صبح و شام کے اوقات میں پریشانی کا شکار ہیں۔شہر کے بیشتر رہائشی علاقوںجن میں غلام محمد آباد، مدینہ ٹاؤن، جناح کالونی، ڈی ٹائپ کالونی اور سیٹیلائٹ ٹاؤن شامل ہیں میں گیس پریشر انتہائی کم ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچے اسکول جانے سے پہلے ناشتہ نہیں کر پاتے جبکہ دفاتر جانے والے افراد بھی مشکلات میں ہیں۔عوامی حلقوں نے وزیرِتوانائی اور متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے ، شہر بھر میں گیس پریشر بحال کرنے اور اعلانات کے بجائے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سردیوں میں گھروں کے چولہے دوبارہ جل سکیں۔