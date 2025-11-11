انتظامیہ کی غفلت ،بیف اور مٹن مہنگے ، شہریوں میں تشویش
بڑے گوشت کی قیمت 1200 روپے ،بکرے کا گوشت 2200 فی کلو تک پہنچ گیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس کی غفلت کے باعث فیصل آباد میں بیف اور مٹن مہنگے لگژری آئٹمز میں شامل ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گوشت کی قیمتوں پر کوئی کاروائی نہ ہونے کے سبب بڑے گوشت (گائے /بھینس) کی قیمت 1200 روپے اور بکرے کے گوشت کی قیمت 2200 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے ۔پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کی جانے والی ریٹ لسٹوں میں بیف اور مٹن شامل ہی نہیں کیے جا رہے ۔ ڈپٹی کمشنر کے آفیشل پیج پر اپلوڈ ہونے والی ریٹ لسٹیں سبزی، مصالحہ جات، پھل، برائلر مرغی اور انڈوں تک محدود ہیں، جبکہ بڑے گوشت اور بکرے کے گوشت کی قیمتیں کہیں نظر نہیں آتیں۔ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ ٹھیکیدار مٹن اور بیف کی دکانوں پر ریٹ لسٹ پہنچا کر اپنے پیسے وصول کرتے ہیں، لیکن دکاندار اسے مناسب جگہ آویزاں نہیں کرتے ، جس سے خریداروں کو قیمتیں معلوم نہیں ہوتیں۔ سرکاری نرخوں کے مطابق بڑے گوشت کی قیمت 900 روپے فی کلو اور بکرے کے گوشت کی قیمت 1800 روپے فی کلو ہونی چاہیے ۔ تاہم قصاب تحصیل سٹی میں بڑے گوشت 1200 روپے اور بکرے کا گوشت 2200 سے 2400 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں۔