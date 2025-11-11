انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انسولین نایاب، مریض پریشان
سٹاک ختم، مریض بازار سے خریدنے پر مجبور، شہریوں کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انسولین کی شدید قلت پیدا ہو گئی، ہسپتال کے وارڈز میں زیر علاج مریضوں کو انسولین نہ ملنے کے باعث علاج متاثر ہونے لگا۔ذرائع کے مطابق ہسپتال میں انسولین کا ذخیرہ ختم ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو مریضوں کو مقررہ مقدار میں انسولین دینے میں مشکلات کا سامنا ہے ۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انسولین کی عدم فراہمی سے مریضوں کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے ۔متاثرہ مریضوں اور ان کے لواحقین نے شکوہ کیا ہے کہ مفت علاج کے وعدے کے باوجود اب وہ بازار سے مہنگی انسولین خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے محکمہ صحت پنجاب اور وزیرِاعلیٰ سے فوری نوٹس لینے اور ہسپتال میں انسولین کی فوری فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔