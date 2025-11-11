محکمہ تحفظِ ماحول کا ایکشن، سمندری روڈ پر دو زیرِتعمیر سائٹس سیل
ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مشینری ضبط، مالکان و ٹھیکیداروں کیخلاف استغاثے دائر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ تحفظِ ماحول نے کارروائی کرتے ہوئے سمندری روڈ پر دو زیرِتعمیر سائٹس کو ایس او پیز کی عدم تعمیل پر تعمیراتی کام رکوا کر مشینری سیل کر دی۔ محکمہ نے مالکان اور ٹھیکیداروں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے استغاثے بھی دائر کر دئیے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظِ ماحول عثمان اظہر کے مطابق کمشنر فیصل آباد کی ہدایت پر زیرِتعمیر سائٹس کا مسلسل معائنہ کیا جا رہا ہے ۔ مٹی اور دھول اڑانے ، پانی کا چھڑکاؤ نہ کرنے اور ماحولیاتی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔انہوں نے مزید کہا کہ زیرِتعمیر عمارات کے مالکان تعمیراتی مٹیریل کو ڈھانپ کر رکھیں اور پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنائیں تاکہ گردوغبار میں کمی ہو اور سموگ کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے ۔