وزیراعلیٰ کا ویژن ،25 پارک عوام کے سپرد کرنے کا فیصلہ
\"ایڈاپٹ دی پارک\" مہم کے ذریعے شہریوں کو ذمہ داری دی جائے گی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ڈویژنل انتظامیہ نے شہر کے پارکوں کو حقیقی معنوں میں تفریح گاہ بنانے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دئیے ہیں۔پہلے مرحلے میں فیصل آباد کے 25 پارکوں کو عوام کے سپرد کرنے (Adopt the Park) کا فیصلہ کیا گیا ہے ، تاکہ شہری ان کی دیکھ بھال اور تزئین و آرائش میں حصہ لے سکیں۔اس ضمن میں \"ایڈاپٹ دی پارک\" مہم کی بھرپور تشہیر کی جائے گی، جبکہ مزید 25 پارکوں کی بحالی و بہتری پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی (پی ایچ اے ) اپنے وسائل سے کرے گی۔ان 50 پارکوں میں چاردیواری، لائٹنگ، واش رومز، واکنگ ٹریکس کی مرمت، لینڈ اسکیپنگ، ہارٹیکلچر ورک، واٹر پمپ کی بحالی، بیچز کی درستگی اور جھولوں کی مرمت کے کام شامل ہوں گے ۔حکومتِ پنجاب کی جانب سے 70 کروڑ روپے کے فنڈز کے اجراء سے مزید پارکوں میں تفریحی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیرِ صدارت اجلاس میں ڈی جی پی ایچ اے دلاور خان نے بتایا کہ شہر کے مختلف راؤنڈ اباؤٹس، گرین بیلٹس، سینٹر میڈینز، اور فواروں کی بحالی پر بھی کام جاری ہے ۔