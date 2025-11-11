صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائلپور میوزیم میں یومِ اقبال کی پروقار تقریب کا انعقاد

  • فیصل آباد
لائلپور میوزیم میں یومِ اقبال کی پروقار تقریب کا انعقاد

ڈائریکٹر مقبول احمد کی قیادت میں سالگرہ کا کیک کاٹا، طلبا و اساتذہ کی شرکت

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)لائلپور میوزیم فیصل آباد میں یومِ اقبال کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈائریکٹر لائلپور میوزیم مقبول احمد نے کی۔ اس موقع پر میوزیم آفیسرز شہناز محمود، سدرہ شاہ، نبیلہ تبسم، ساجد ستار اور طلبا و اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ڈائریکٹر مقبول احمد نے شرکاء کے ہمراہ علامہ اقبال کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقبالیات دراصل ایک ایسی فکری تحریک ہے جو انسان کو خودشناسی، عمل اور ترقی کا پیغام دیتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ لائلپور میوزیم نہ صرف تاریخ و ثقافت کا محافظ ہے بلکہ فکری بیداری اور علمی تربیت کا مرکز بھی ہے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ اقبال جیسے مفکر کی یاد میں منعقد ہونے والی تقریبات نوجوان نسل میں علم، آگہی اور خود اعتمادی کو فروغ دیتی ہیں۔ڈائریکٹر نے اس موقع پر کہا کہ اقبال کی تعلیمات کو سمجھنا اور اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہی اصل خراجِ عقیدت ہے ۔آخر میں شرکاء نے اقبال کے اشعار اور فلسفے پر گفتگو کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اقبال کے نظریات کو عام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

9کلو میٹر ایونیو منصوبہ4ماہ میں مکمل کرنیکا ہدف

میگا پلانٹیشن کیلئے جامع حکمت عملی تیار،پارکوں،گرین بیلٹس پر شجرکاری

گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی

میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے چار منصوبے مکمل کر لئے

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمات

یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس