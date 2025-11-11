لائلپور میوزیم میں یومِ اقبال کی پروقار تقریب کا انعقاد
ڈائریکٹر مقبول احمد کی قیادت میں سالگرہ کا کیک کاٹا، طلبا و اساتذہ کی شرکت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)لائلپور میوزیم فیصل آباد میں یومِ اقبال کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈائریکٹر لائلپور میوزیم مقبول احمد نے کی۔ اس موقع پر میوزیم آفیسرز شہناز محمود، سدرہ شاہ، نبیلہ تبسم، ساجد ستار اور طلبا و اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ڈائریکٹر مقبول احمد نے شرکاء کے ہمراہ علامہ اقبال کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقبالیات دراصل ایک ایسی فکری تحریک ہے جو انسان کو خودشناسی، عمل اور ترقی کا پیغام دیتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ لائلپور میوزیم نہ صرف تاریخ و ثقافت کا محافظ ہے بلکہ فکری بیداری اور علمی تربیت کا مرکز بھی ہے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ اقبال جیسے مفکر کی یاد میں منعقد ہونے والی تقریبات نوجوان نسل میں علم، آگہی اور خود اعتمادی کو فروغ دیتی ہیں۔ڈائریکٹر نے اس موقع پر کہا کہ اقبال کی تعلیمات کو سمجھنا اور اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہی اصل خراجِ عقیدت ہے ۔آخر میں شرکاء نے اقبال کے اشعار اور فلسفے پر گفتگو کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اقبال کے نظریات کو عام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ۔