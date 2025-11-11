شہری پر قاتلانہ حملہ کرنے کے واقعہ کا مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری پر قاتلانہ حملہ کرنے کے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے میں نصراللہ نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کے والد پر سابقہ رنجش کی بناء پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے لہولہان کردیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔
