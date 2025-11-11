صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے بکرے چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے بکرے چوری کرلئے گئے ۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے محلہ فخر آباد میں بلال نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموںنے مبینہ طور پر رات کی تاریکی میں اس کی حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کے بکرے اور دیگر سامان چوری کرلیا۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔

