صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلا می کا اجتماع کرپٹ نظام کے خاتمے اور تبدیلی کی نوید

  • فیصل آباد
جماعت اسلا می کا اجتماع کرپٹ نظام کے خاتمے اور تبدیلی کی نوید

مینار پاکستان پر 21 تا 23 نومبر اجتماع میں لاکھوں مرد و خواتین شریک ہو نگے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا ہے کہ مینار پاکستان کے سائے تلے ہونے والا جماعت اسلامی کا کل اجتماع عام موجودہ سیاسی گھٹن اور بے یقینی کی صورتحال میں تبدیلی کی نوید ثابت ہوگا۔انہوں نے بتایا کہ \"بدل دو نظام\" کے نعرے کے تحت 21، 22 اور 23 نومبر کو ہونے والے اجتماع میں خیبر سے کراچی تک لاکھوں مرد و خواتین اور نوجوان شریک ہوں گے ۔ فیصل آباد سے بھی تقریباً 10 ہزار سے زائد افراد اس اجتماع میں شرکت کریں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈجکوٹ، چک جھمرہ اور ملت ٹاؤن میں کارکنوں کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 78 سالوں سے وطن عزیز پر قابض کرپٹ حکمرانوں، اشرافیہ، جرنیلوں اور بیوروکریسی نے عام پاکستانی کو ظلم، ناانصافی، جعلی انتخابات اور طبقاتی نظام کے بوجھ تلے دبا رکھا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ لوک ورثہ ، دستکاروں سے ملاقات

شہریوں کیلئے موبائل لائسنسنگ وینز کا ہفتہ وار شیڈول جاری

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

کھلی کچہریوں کا مقصد صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنا ، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

ڈینگی پھیلاؤمیں نمایاں کمی ،اسلام آباد میں4نئے کیسز رپورٹ

ملک بھر میں خسرہ،روبیلا مہم17نومبر سے شروع ہو گی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس