جماعت اسلا می کا اجتماع کرپٹ نظام کے خاتمے اور تبدیلی کی نوید
مینار پاکستان پر 21 تا 23 نومبر اجتماع میں لاکھوں مرد و خواتین شریک ہو نگے
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا ہے کہ مینار پاکستان کے سائے تلے ہونے والا جماعت اسلامی کا کل اجتماع عام موجودہ سیاسی گھٹن اور بے یقینی کی صورتحال میں تبدیلی کی نوید ثابت ہوگا۔انہوں نے بتایا کہ \"بدل دو نظام\" کے نعرے کے تحت 21، 22 اور 23 نومبر کو ہونے والے اجتماع میں خیبر سے کراچی تک لاکھوں مرد و خواتین اور نوجوان شریک ہوں گے ۔ فیصل آباد سے بھی تقریباً 10 ہزار سے زائد افراد اس اجتماع میں شرکت کریں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈجکوٹ، چک جھمرہ اور ملت ٹاؤن میں کارکنوں کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 78 سالوں سے وطن عزیز پر قابض کرپٹ حکمرانوں، اشرافیہ، جرنیلوں اور بیوروکریسی نے عام پاکستانی کو ظلم، ناانصافی، جعلی انتخابات اور طبقاتی نظام کے بوجھ تلے دبا رکھا ہے ۔