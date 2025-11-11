رکشے پر اوور لوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)رکشے پر اوور لوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقے ریلوے روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لوڈر رکشے پر اوور لوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ۔
