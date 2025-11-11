لینڈ ڈیپارٹمنٹ عملے سے مزاحمت ، ملز موں کے خلاف مقدمہ
ملز موں نے ٹیم کو سر کاری امور کی انجام دہی سے روک دیا ،سنگین دھمکیاں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)لینڈ ڈیپارٹمنٹ عملے سے مزاحمت کرنے والے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں لینڈ ڈیپارٹمنٹ عملہ محکمہ امور کی انجام دہی میں مصروف تھا کہ اس دوران ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر ان کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے روک دیا گیا اور اس کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔