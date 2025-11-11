صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی کی خرید و فروخت میں شہری کیساتھ لاکھوں کا فراڈ

  • فیصل آباد
بوگس اور جعلی دستاویزات تیار کر کے ملزموں نے ناصر محمود کے حوالے کر دئیے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری کو لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے میں ناصر محمود نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنانے کے ساتھ بوگس اور جعلی دستاویزات تیار کر کے اس کے حوالے کردیئے گئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

