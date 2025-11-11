پراپرٹی کی خرید و فروخت میں شہری کیساتھ لاکھوں کا فراڈ
بوگس اور جعلی دستاویزات تیار کر کے ملزموں نے ناصر محمود کے حوالے کر دئیے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری کو لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے میں ناصر محمود نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنانے کے ساتھ بوگس اور جعلی دستاویزات تیار کر کے اس کے حوالے کردیئے گئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔