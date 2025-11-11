سابقہ رنجش ، طالبعلم کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا
ملز موں نے بلال کو قابو کر لیا ، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر طالبعلم کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔کھانا فیکٹری ایریا کے علاقے مومن آباد میں آصف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے اس کے بھتیجے بلال کو قابو کر لیا اور سابقہ رنجش کی بنا پر اسے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔