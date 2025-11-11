ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس
ٹریفک قوانین پر عمل ، ایل پی جی ریفلنگ تیل کی سمگلنگ اور انسدادِ گداگری کا جائزہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے پاک آرمی کے کرنل عدیل کے ہمراہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔اجلاس میں ٹریفک قوانین پر عملدرآمد، ایل پی جی گیس ری فلنگ کے غیر قانونی کاروبار، ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں اور دیگر اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس کو انسدادِ گداگری، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں، اینٹی پولوشن اور اینٹی سموگ مہمات پر بھی بریفنگ دی گئی۔مختلف محکموں کی جانب سے جرمانوں، ایف آئی آرز اور کارروائیوں سے متعلق رپورٹس پیش کی گئیں۔ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو آئندہ تین سے چھ ماہ کے اہداف طے کرنے کی ہدایت دی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کو شارٹ ٹرم گولز جمع کرانے کی تاکید کی۔انہوں نے بھکاریوں اور عطائی ڈاکٹروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا اور واضح کیا کہ اتائیوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کرائی جائیں۔