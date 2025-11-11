صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

  • فیصل آباد
کمشنر راجہ جہانگیرکی ڈرائی سویپنگ پر پابندی، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ لازمی قرار

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)سموگ کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے فیصل آباد ڈویژن میں مزید سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ڈویژن بھر میں ڈرائی سویپنگ (خشک صفائی) پر مکمل پابندی عائد کر دی اور ڈپٹی کمشنرز و اسسٹنٹ کمشنرز کو سڑکوں اور گلیوں میں پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔انسدادِ سموگ اقدامات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ گردوغبار اور مٹی دھول سے بچاؤ کے لیے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کو پابند بنایا جائے کہ وہ پانی کے چھڑکاؤ کے بعد ہی جھاڑو لگائیں۔ اگر کسی جگہ خشک صفائی کی گئی تو ایف ڈبلیو ایم سی کا متعلقہ انچارج ذمہ دار ہوگا۔کمشنر نے کہا کہ مٹی کے ذرات ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں جس کا سدباب ناگزیر ہے ، اس لیے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر چالان، نوٹسز اور جرمانے کیے جائیں، جبکہ مسلسل خلاف ورزی کی صورت میں زیرِتعمیر سائٹس سیل کر دی جائیں۔انہوں نے مزید ہدایت کی کہ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے۔

 

