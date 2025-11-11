یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی
کونسل آف آرٹس اور ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے سکول میں تقریب
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول سمن آباد میں علامہ محمد اقبال کے 148 ویں یومِ ولادت کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔اس موقع پر ماہر اقبالیات حافظ غلام محی الدین، عامر شہزاد (پرنسپل) اور ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس مقبول احمد نے طلباء سے خطاب کیا اور مفکرِ پاکستان علامہ اقبال کے فلسفہ، بچوں کے لیے شاعری اور نظموں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے علیحدہ وطن کا خواب روشن کیا، خود انحصاری، خود آگاہی اور اتحاد ان کی تعلیمات کے اہم ستون ہیں۔ شاعرِ مشرق نے نوجوانوں کو خودی اور خوداعتمادی کا درس دیا، جو نوجوانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ نوجوان اقبال کے فلسفہ خودی کو اپنا کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد محمد عمران رضا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرام اسد حیات، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد مزمل مرتضی، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔آخر میں علامہ محمد اقبال کے یومِ ولادت کا کیک بھی کاٹا گیا۔