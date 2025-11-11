صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

  • فیصل آباد
یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

کونسل آف آرٹس اور ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے سکول میں تقریب

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول سمن آباد میں علامہ محمد اقبال کے 148 ویں یومِ ولادت کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔اس موقع پر ماہر اقبالیات حافظ غلام محی الدین، عامر شہزاد (پرنسپل) اور ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس مقبول احمد نے طلباء سے خطاب کیا اور مفکرِ پاکستان علامہ اقبال کے فلسفہ، بچوں کے لیے شاعری اور نظموں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے علیحدہ وطن کا خواب روشن کیا، خود انحصاری، خود آگاہی اور اتحاد ان کی تعلیمات کے اہم ستون ہیں۔ شاعرِ مشرق نے نوجوانوں کو خودی اور خوداعتمادی کا درس دیا، جو نوجوانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ نوجوان اقبال کے فلسفہ خودی کو اپنا کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد محمد عمران رضا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرام اسد حیات، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد مزمل مرتضی، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔آخر میں علامہ محمد اقبال کے یومِ ولادت کا کیک بھی کاٹا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

9کلو میٹر ایونیو منصوبہ4ماہ میں مکمل کرنیکا ہدف

میگا پلانٹیشن کیلئے جامع حکمت عملی تیار،پارکوں،گرین بیلٹس پر شجرکاری

گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی

میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے چار منصوبے مکمل کر لئے

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمات

یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس