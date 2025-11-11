مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات
مون سون سے قبل تمام سیوریج و ڈرینج لائنوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے ہدایت کی ہے کہ مین چینلز کی ڈی سلٹنگ کو گوگل میپ پر ٹیگ کیا جائے تاکہ ہر مقام پر صفائی کے عمل کی نگرانی مؤثر انداز میں ممکن بنائی جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ مختلف سڑکوں پر روڈ سائیڈ ڈرینز کی ڈی سلٹنگ کی انسپکشن وہ خود کریں گے ۔اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے کہا کہ آئندہ مون سون سیزن سے قبل تمام مین چینلز، روڈ سائیڈ ڈرینج لائنوں اور سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ ہر صورت مکمل ہونی چاہیے تاکہ موسمِ برسات کے دوران شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔انہوں نے تاکید کی کہ ڈی سلٹنگ کی نشاندہی گوگل میپ کے ذریعے کی جائے تاکہ واضح ہو کہ کس پوائنٹ سے لے کر کس پوائنٹ تک کام مکمل ہوا اور کتنا علاقہ باقی ہے ۔ایم ڈی واسا نے مزید بتایا کہ مال روڈ، نیشنل روڈ، منروا روڈ، ریگل روڈ، سیالوی کالونی اور غلام محمد آباد کی ڈی سلٹنگ مکمل ہو چکی ہے ، تاہم وہ ان علاقوں کی انسپکشن کے لیے خود دورہ کریں گے ۔اس موقع پر ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر او اینڈ ایم عثمان لطیف، ڈی ایم ڈی انجینئرنگ ثاقب رضا، ڈائریکٹر او اینڈ ایم مخدوم بابر، سانول ملک اور ڈرینج ڈویژن کے دیگر افسر بھی موجود تھے ۔