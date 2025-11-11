صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

  • فیصل آباد
مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

مون سون سے قبل تمام سیوریج و ڈرینج لائنوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے ہدایت کی ہے کہ مین چینلز کی ڈی سلٹنگ کو گوگل میپ پر ٹیگ کیا جائے تاکہ ہر مقام پر صفائی کے عمل کی نگرانی مؤثر انداز میں ممکن بنائی جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ مختلف سڑکوں پر روڈ سائیڈ ڈرینز کی ڈی سلٹنگ کی انسپکشن وہ خود کریں گے ۔اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے کہا کہ آئندہ مون سون سیزن سے قبل تمام مین چینلز، روڈ سائیڈ ڈرینج لائنوں اور سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ ہر صورت مکمل ہونی چاہیے تاکہ موسمِ برسات کے دوران شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔انہوں نے تاکید کی کہ ڈی سلٹنگ کی نشاندہی گوگل میپ کے ذریعے کی جائے تاکہ واضح ہو کہ کس پوائنٹ سے لے کر کس پوائنٹ تک کام مکمل ہوا اور کتنا علاقہ باقی ہے ۔ایم ڈی واسا نے مزید بتایا کہ مال روڈ، نیشنل روڈ، منروا روڈ، ریگل روڈ، سیالوی کالونی اور غلام محمد آباد کی ڈی سلٹنگ مکمل ہو چکی ہے ، تاہم وہ ان علاقوں کی انسپکشن کے لیے خود دورہ کریں گے ۔اس موقع پر ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر او اینڈ ایم عثمان لطیف، ڈی ایم ڈی انجینئرنگ ثاقب رضا، ڈائریکٹر او اینڈ ایم مخدوم بابر، سانول ملک اور ڈرینج ڈویژن کے دیگر افسر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قوانین کی خلاف ورزی پر14 روز میں 48211 الیکٹرانک چالان،معافی کیلئے4800 شہری پہنچ گئے

ڈاکٹر ولمار شوابے جرمنی کی تقریب میں ایوارڈز تقسیم

یونیورسٹی روڈ کی بندش،متبادل ٹریفک پلان کی ہدایت

عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

طارق روڈ پر گوداموں سے اسمگل کپڑا برآمد،10افراد گرفتار

ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 20مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 28گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس