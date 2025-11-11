صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

  • فیصل آباد
ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

چیمبر آف کامرس اور دیگر صنعتکار تنظیمی اداروں کے عہدیدار مبینہ طور پر دبائو ڈالتے اور سر مایہ کاروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ، مزدور میڈیکل، پنشن، شادی گرانٹس اور دیگر واجبات سے محروم رہ جاتے

فیصل آباد (عبدالباسط سے )ای او بی آئی کے ملازمین اور افسروں کی جانب سے ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے مبینہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیمبر آف کامرس اور دیگر صنعتکار تنظیمی اداروں کے عہدیدار اپنے عہدوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افسروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی فیکٹریوں، ملز اور دیگر اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کے ای او بی آئی فنڈز جمع نہ کرائے جائیں اور انہیں ریلیف دیا جائے ۔مبینہ طور پر اس طرح بھاری سرمایہ رکھنے والے صنعتکاروں کو مالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اداروں میں کام کرنے والے مزدور طبقے کے فنڈز جمع نہ ہونے کی وجہ سے انہیں میڈیکل، پنشن، شادی گرانٹس اور دیگر واجبات نہیں مل پاتے ، ذرائع کے مطابق ای او بی آئی افسر اور ملازمین بھی بعض صورتوں میں صنعتکاروں کے ساتھ مبینہ طور پر ملی بھگت کر کے ملازمین کے فنڈز جمع نہ کروانے میں شریک ہیں۔ ملازمین کی تنخواہوں سے فنڈز کٹوتی کی جاتی ہے ، لیکن یہ رقوم سرکاری کھاتے میں جمع نہ ہونے کے سبب ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر مالی فوائد فراہم نہیں کیے جاتے ۔اس صورتحال کے باعث ای او بی آئی کا محکمہ انڈسٹریز اور ملازمین کے درمیان بے بس نظر آ رہا ہے ۔ ذرائع نے کہا کہ افسر اور ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر صنعتکاروں سے مالی فوائد وصول کرنے اور خاموشی اختیار کرنے کے انکشافات سامنے آئے ہیں، ای او بی آئی کے افسروں کا کہنا ہے کہ معاملات کی انکوائری کر کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ناقص منصوبہ بندی پر دو میگا پروجیکٹس کا ٹکرائو:تبدیلی پر لاگت بڑھنے کا امکان

لاہور ڈویژن 37:ارب کے منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ

سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنیوالوں کیلئے ایوارڈز تقریب

برائلر گوشت کی اونچی اڑان،مزید 22روپے کلو مہنگا

لیسکو میں میٹرز کابحران شدت اختیار کرگیا‘صارفین خوار

پی ایچ اے ، محکمہ صحت و بہبود آبادی کے درمیان معاہدہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس