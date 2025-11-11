صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

  • فیصل آباد
اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ستمبر سے درخواستیں وصول کی گئیں ، اب تک کسی بھی علاقے میں میٹرز کی تنصیب شروع نہیں ہو سکی، مختلف سب ڈویژن دفاتر کو ابھی تک میٹرز فراہم نہیں کیے گئے

فیصل آباد (بلال احمد سے )فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (فیسکو) کے جدید اے ایم آئی میٹر لگانے کا منصوبہ التواء کا شکار ہو گیا ہے ۔ ستمبر سے درخواستیں وصول کی گئی ہیں، مگر اب تک کسی بھی علاقے میں میٹرز کی تنصیب شروع نہیں ہو سکی، جس سے نئے کنیکشن کے خواہشمند شہری انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے ہیں۔ذرائع کے مطابق فیسکو نے ستمبر میں اے ایم آئی میٹرز کے لیے درخواستیں جمع کرنا شروع کیا اور شہریوں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ تنصیب جلد مکمل کی جائے گی۔ تاہم دو ماہ گزرنے کے باوجود کسی بھی سب ڈویژن میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف سب ڈویژن دفاتر کو ابھی تک میٹرز فراہم نہیں کیے گئے ۔

شہریوں نے الزام عائد کیا کہ فیسکو حکام درخواستیں وصول کرنے کے باوجود  حتمی تاریخ نہیں دے رہے ،  عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے ۔ اے ایم آئی میٹرز چوری، بلنگ کی غلطیوں اور ریڈنگ تنازعات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر منصوبے میں تاخیر سے عوام کا اعتماد متزلزل ہو رہا  ۔شہریوں نے  وزارت توانائی اور نیپرا سے مطالبہ کیا ہے  منصوبے کی تاخیر کی وجوہات کا نوٹس لیا جائے اور فیسکو کو جلد از جلد اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب کا پابند بنایا جائے تاکہ صارفین سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔فیسکو کے ترجمان کا کہنا ہے  ایک لاکھ اے ایم آئی میٹرز کا ٹینڈر مکمل ہو چکا آئندہ ہفتے تنصیب کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔

 

