دوافراد کی جیب تراشوں کا نشانہ بن گئے ، نقدی ، موبائل غائب
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریداری کیلئے مارکیٹ آیا شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا۔ تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں علی خریداری میں مصروف تھا کہ۔۔۔
اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کرلیا اور فرار ہوگئے ۔ تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر7 ج ب کے قریب غلام عباس نامی شہری رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ اس دوران جیب تراشوں نے جیب سے نقدی ، موبائلفون چوری کر لیا ۔پولیس نے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔