  • فیصل آباد
چٹیانہ :ذہنی معذور شخص ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق ہو گیا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ذہنی معذور شخص ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق ہو گیا۔ نواحی چک نمبر324ج ب (پیڑا ) کا رہائشی شفاقت ذہنی طور بیماری میں مبتلا تھا اور گذشتہ روز وہ گھر سے دوائی لینے کیلئے آیا۔۔۔

اورشور کوٹ روڈ سے ریلوے لائن کے ساتھ چلنے لگا ،اس دوران تھانہ چٹیانہ کے علاقہ میں چک نمبر298گ ب کے قریب مال بردار ٹرین کی زد میں آکر شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاکر موقع پر ہی دم توڑ ڈالا ،متوفی شفاقت چار بچوں کا باپ تھا ،تھانہ چٹیانہ پولیس نے ضروری قانو نی کارروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی ۔

 

