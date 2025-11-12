صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائز بانڈز نمبر و ں کی پر چیوں پر جوا کھیلنے وا لے 5افراد دھر لئے

  • فیصل آباد
پرائز بانڈز نمبر و ں کی پر چیوں پر جوا کھیلنے وا لے 5افراد دھر لئے

  • فیصل آباد

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا)سٹی پولیس نے پرائز بانڈز نمبر و ں کی پر چیوں پر جوا کھیلنے وا لے پا نچ افراد دھر لئے۔ سٹی پولیس کو اطلاع ملی کہ محلہ مسلم آ باد میں کچھ افرادپرائز بانڈز کی پرچیو ں پر جوا کھیلنے میں مصروف ہیں۔۔۔

 جس پر سٹی پولیس نے چھا پہ مار کر چک نمبر 352 ج ب کے محمد بلا ل ، نیوپلا ٹ کے مجاہد حسین ، وزیر پارک کے اصغر علی ، چونگی والی گلی کے حسین علی اور محلہ اسلا م پورہ کے عبدالرحمن کر پر چی جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہا تھو ں قابو کرلیا اور انکے قبضہ سے جوا پر لگی رقم ، پرچیا ں اور نمبرو ں والے چٹھے برآ مد کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

