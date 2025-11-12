صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن: بجلی چوری کر نیوالے متعدد افراد کیخلاف مقدمات

  • فیصل آباد
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)فیسکو سب ڈویژن ماموں کانجن کی ٹاسک فورس ٹیم نے بجلی چوری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 چار افراد عمران (سکنہ 499 گ ب) محسن رضا (سکنہ 516 گ ب)، علی مرتضیٰ (سکنہ 516 گ ب) اور محمد طارق (سکنہ 497 گ ب) کے خلاف ایس ڈی او عقیل حیدر کی مدعیت میں بجلی چوری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے ۔اسی طرح، سب ڈویژن کلیانوالہ کی ٹاسک فورس ٹیم نے سرفراز اور افضل (سکنہ 554 گ ب) کے خلاف میرل خان ایس ڈی او کی مدعیت میں بجلی چوری پر الگ الگ مقدمات درج کیے۔ 

 

