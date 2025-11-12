بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو حوالات پہنچا دیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو حوالات پہنچا دیا گیا۔ریل بازار کے علاقے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔
