سابقہ رنجش پر ماں بیٹی کو بدترین تشدد کا نشانہ بناڈالا

  • فیصل آباد
جھمرہ کے محلہ قائد آباد کی رہائشی آمنہ اور اسکی بیٹی پر حملہ ،مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر ماں بیٹی کو قابو کرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ جھمرہ کے علاقے محلہ قائد آباد کی رہائشی آمنہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ موجود تھی کہ اس دوران ملزموں نے دونوں ماں بیٹی کو قابو کر لیا اور ڈنڈوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

