شہیدکانسٹیبل کی برسی پر پولیس کے دستے کی سلامی پیش
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہیدکانسٹیبل کی برسی کے موقع پرچنیوٹ پولیس افسروں کی شہید کی قبر پر حاضری، پولیس کے دستے نے سلامی دی اور درجات کی بلندی کیلئے دعا کی گئی۔
11نومبرروالپنڈی پولیس کے شہیدکانسٹیبل شریف کی برسی کے موقع پر ڈی ایس پی سرکل بھوانہ ایوب و دیگر افسروں نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، پتیاں نچھاور کیں۔اس موقع پر شہید کے لواحقین بھی موجود تھے شہید کے درجات کی بلندی کیلئے دعا کروائی گئی۔ڈی ایس پی بھوانہ نے شہید کے لواحقین کو پولیس کی جانب سے تحائف پیش کئے ۔ ا س حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ عبداﷲ احمد کاکہناہے کہ شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر کیلئے تمام ممکن اقدامات کئے جارہے ہیں۔