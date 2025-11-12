صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ ٹیک سنگھ: نجی سکول میں سول ڈیفنس کی فرسٹ ایڈ تربیتی ورکشاپ

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل کی زیر نگرانی نجی سکول میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں سکول کے اساتذہ، سٹاف کے اراکین اور طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ورکشاپ کا مقصد طلبہ و طالبات کو ابتدائی طبی امداد (فرسٹ ایڈ) کی تربیت دینا تھا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ اپنی اور دیگر لوگوں کی مدد کر سکیں۔ سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے عملی مشقوں کے ذریعے طلبہ و طالبات کو زخمی ہونے کی صورت میں فوری اور درست اقدامات کرنے کی تربیت دی، جس سے ایمرجنسی کی صورتحال میں بروقت مدد ممکن ہو سکے گی۔

 

