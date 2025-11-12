چودھری بشیر احمد کے ایصال ثواب کیلئے جامع مسجد میں قرآنی محفل
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )نواحی گاؤں 148 گ ب چوہلہ میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت، نمبردار چودھری ظفر اقبال (انگلینڈ والے ) کے والد مرحوم چودھری بشیر احمد کے ایصال ثواب کے لیے جامع مسجد میں قرآنی محفل کا اہتمام کیا گیا۔
اس محفل میں ایم ڈی پاسکو وقاص عالم خان، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو، سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان مخدوم طارق محمود الحسن، صوبائی سیکرٹری سید گلزار حسین شاہ، سابق چیئر پرسن پاکستانیز اوورسیز کمیشن پنجاب ڈاکٹر شاہد محمود، سابق ضلع ناظم چودھری اشفاق، سابق پارلیمانی سیکرٹری چودھری سعیدی احمد سعیدی، سیشن جج راؤ فرقان علی خان، ڈویژنل سپورٹس آفیسر ملتان عطاء الرحمان خان سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔