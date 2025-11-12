صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ڈیفنس نے آئل اور گیس ری فلنگ شاپس سیل کر دیں

  • فیصل آباد
سول ڈیفنس نے آئل اور گیس ری فلنگ شاپس سیل کر دیں

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں محکمہ سول ڈیفنس نے آئل اور گیس ریفلنگ شاپس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکانیں سیل کر دی ہیں اور دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر دئیے ہیں۔

سول ڈیفنس آفیسر سائرہ رفیق کی نگرانی میں ٹیموں نے شہر کے مختلف پٹرول پمپس کا معائنہ کیا۔ کھڑکن موڑ پر واقع ناصر آئل شاپ کو سیل کر کے دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور منی پٹرول پمپ سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ اسی طرح ایک گیس ریفلنگ شاپ سے سلنڈرز، وزن کے پیمانے اور دیگر آلات قبضے میں لے لیے گئے اور مقدمہ درج کیا گیا۔

 

