چنیوٹ:اسسٹنٹ کمشنر کا اراضی ریکارڈ سنٹر کا اچانک دورہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ شینا اعظم نے اراضی ریکارڈ سنٹر کا اچانک دورہ کیا اور درخواست گزاروں کو فراہم کی جانے والی سروسز کا معائنہ کیا۔
انہوں نے ہدایت کی کہ سروسز کی فراہمی تیز رفتار اور مؤثر ہو اور عوامی اعتماد میں اضافہ یقینی بنایا جائے ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے درخواست گزاروں سے ملاقات کر کے سنٹر کی کارکردگی کے بارے میں رائے بھی لی اور واضح کیا کہ شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور بدعنوانی کی شکایات برداشت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے زیرالتوا کیسز کو جلد نمٹانے اور سٹاف کی ڈیوٹی پر موجودگی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔