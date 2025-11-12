خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات جاری :سب انسپکٹر شمائلہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں خواتین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران سیل کو مختلف نوعیت کی 70 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان میں گھریلو تشدد اور میاں بیوی کے جھگڑوں کی 44درخواستیں، لین دین و دیگر معاملات کی 10سے زائد درخواستیں، اور ہراسمنٹ یا جان سے مارنے کی سنگین دھمکیوں کی 11 درخواستیں شامل تھیں۔ تمام درخواستوں پر متعلقہ حکام نے ضابطہ کار کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے حل فراہم کیا۔اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سب انسپکٹر شمائلہ نے کہا کہ سیل میں خواتین کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم کے ساتھ فوری اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔