27ویں آئینی ترمیم اندرونی خوف کی عکاسی کرتی:شہباز گجر

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جے یوآئی کی مرکزی مجلس شوریٰ کے ممبر شہباز گجر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پر مشتمل مسودہ ناقص دستاویز ہے جو حکمرانوں کے اندرونی خوف کی واضح عکاسی کرتا ہے۔

 صدر کو تا حیات قانونی کاروائی سے استثنیٰ دینا صریحاً غیر اخلاقی اور غیر آئینی اقدام ہے ۔ ان ترامیم سے فوجی و سول بیوروکریسی مزید مضبوط ہوگی۔لگتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی خواب رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ منصفانہ و غیر جانبدارانہ انتخاب کرواکر خود مختار پارلیمنٹ و حکومت قائم کی جائے ۔ پارٹی اس حوالے سے جدوجہد جاری رکھے گی۔

 

