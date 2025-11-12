وکلاکی اے سی صدف اکبر کے ناروارویے کیخلاف ہڑتال
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)بار ایسوسی ایشن نے اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کے وکلا کے ساتھ مبینہ طور پر ہتک آمیز اور غیر شائستہ رویے کیخلاف بھرپور احتجاج کرتے ہوئے مکمل ہڑتال کی۔
کچہری آنے والے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری چوہدری وقاص سلیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا صدف اکبر کا رویہ نا صرف وکلاء بلکہ عام شہریوں کے ساتھ بھی انتہائی غیر مناسب ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر کسی ذمہ دار، خوش اخلاق اور عوام دوست افسر کو تعینات کیا جائے ۔