ٹو بہ:ریسکیو 1122 کے سالانہ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس مقابلے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام سالانہ 9ویں انٹرا ڈسٹرکٹ کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (CERT) مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ بطورِ مہمانِ خصوصی شریک ہوئے۔
مقابلہ جات میں کمیونٹی ٹیموں نے ہنگامی حالات میں ریسکیو کارروائیوں کے عملی مظاہرے پیش کیے ، جن میں ابتدائی طبی امداد، آگ بجھانا، متاثرین کے انخلا اور پانی میں پھنسے افراد کو بچانے کی مشقیں شامل تھیں۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے خطاب میں کہا کہ ریسکیو 1122 عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مثالی خدمات انجام دے رہا ہے ، فرض شناس اور تربیت یافتہ افراد قوم کا حقیقی سرمایہ ہیں اور محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے ہر فرد کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے ۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں فراز منیر نے بتایا کہ ان مقابلہ جات کا مقصد رضاکاروں کو ہنگامی حالات میں فوری امداد فراہم کرنے کے قابل بنانا ہے تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت زندگی بچانے میں کردار ادا کر سکیں۔