کمالیہ: واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، ہزاروں شہری صاف پانی کی شدید قلت کا شکار

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ دنیا )نواحی علاقہ چک نمبر 733 گ ب میں قائم واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ ایک ماہ سے بند پڑا ہے جس کے باعث ہزاروں مقامی شہری صاف پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں۔

علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی رکنے کے سبب وہ آلودہ اور کیمیائی اجزاء سے بھرپور پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس سے معدہ، جگر اور دیگر موذی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ متاثرین میں بچے ، خواتین اور بزرگ شامل ہیں۔واٹر فلٹریشن پلانٹ نہ صرف چک 733 گ ب بلکہ اردگرد کی کئی آبادیوں کو پانی کی سپلائی فراہم کرتا تھا۔ تاہم حالیہ سیلابی صورتحال کے بعد پلانٹ مکمل طور پر متاثر ہوا، اور سولر پلیٹس جو پاور سپلائی کا بنیادی ذریعہ تھیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔

