فصلوں کی باقیات جلانے پر متعدد کسانوں کو جرمانے عائد
اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کاسیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی تقسیم کا معائنہ
کمالیہ،پیر محل(نمائندگان دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی ہدایت پر فصلوں کی باقیات کو جلانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں متعدد کسانوں کو خلاف ورزی پر جرمانے کیے گئے ۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا ہے کہ فصلوں کی باقیات جلانے سے ماحولیاتی آلودگی اور سموگ میں اضافہ ہوتا ہے ، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے ۔ کسان متبادل طریقے اپنائیں اور حکومت پنجاب کی جانب سے تجویز کردہ جدید مشینری کے استعمال کو یقینی بنائیں۔انہوں نے محکمہ زراعت کے افسروں کو ہدایت کی کہ وہ کسانوں میں آگاہی مہم تیز کریں تاکہ سموگ پر قابو پایا جا سکے اور ماحول کو محفوظ رکھا جا سکے ۔بعد ازاں انہوں نے پیر محل میں سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا بھی معائنہ کیا اور سیلاب متاثرین کیلئے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرین سے امدادی رقوم کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا ۔