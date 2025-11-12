شورکوٹ:بازاروں میں لاؤڈ سپیکر کے شور سے شہری پریشان
ریڑھیوں اور موٹرسائیکل رکشوں پر سامان بیچنے کیلئے اعلانات کرائے جاتے
شورکوٹ چھاؤنی (نمائندہ دنیا )شہریوں نے مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بازاروں، گلیوں اور محلوں میں ریڑھیوں اور رکشوں پر لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کرے ۔شہر کے تمام بازاروں خصوصاً رفیقی چوک میں شام ہوتے ہی سبزی، فروٹ اور دیگر سامان فروخت کرنے والے اپنی ریڑھیوں اور موٹرسائیکل رکشوں پر بڑے لاؤڈ سپیکر لگا دیتے ہیں، جن کے ذریعے سامان فروخت کرنے کے اعلان مسلسل چلائے جاتے ہیں۔
اس کی وجہ سے شہری شور شرابے سے شدید پریشان ہیں اور کان پر پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔شہریوں نے کہا کہ انتظامیہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر پر صرف اذان کے علاوہ کسی قسم کی تقاریر یا اعلان پر سخت کارروائی کرتی ہے ، جبکہ پھیری والوں کو سپیکر استعمال کرنے کی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ۔ شہریوں نے ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ شورکوٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے کا فوری نوٹس لیں ۔