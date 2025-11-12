صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ :غیر قانونی چنگ چی رکشہ سٹینڈز ،لو گوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
رکشہ ڈرائیوروں نے اپنی مرضی سے سٹینڈ قائم کر لیے ، پیدل چلنا بھی محال

گوجرہ (نمائندہ دنیا)گوجرہ کے بازاروں میں غیر قانونی چنگ چی رکشہ سٹینڈز کے قیام سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ بازار کے ہر کونے پر رکشہ ڈرائیوروں نے اپنی مرضی سے سٹینڈ قائم کر لیے ہیں، جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی بلکہ پیدل چلنے والے شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس اور میونسپل کمیٹی کے اہلکار رکشہ مالکان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر غیر قانونی اسٹینڈز کی اجازت دے رہے ہیں۔

جس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک انتظامات مکمل طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ شہریوں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فوری نوٹس لینے اور بازاروں و شاہراہوں میں قائم غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی اور عوام کی روزمرہ زندگی معمول کے مطابق بحال ہو سکے ۔

 

