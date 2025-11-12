وارداتوں میں لاکھوں روپے ، قیمتی سامان لوٹ لیاگیا
صاف ستھرا پنجاب پروگرام کا سویپرلٹ گیا،متعددمقامات پر چوریاں
فیصل آباد، پیرمحل،ستیانہ(سٹی رپورٹر، نمائندگان دنیا) ڈکیتی چور ی کی وارداتوں میں لاکھوں روپے ، قیمتی سامان لوٹ لیاگیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر 49 ج ب کے قریب تقی کی حویلی سے لاکھوں کے قیمتی اور نایاب نسل کے بکرے و دیگر سامان اورتھانہ سول لائن میں شعیب بلال مارکیٹ سے مطیع اللہ کی دکان کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے اور قیمتی سامان چوری کرلیاگیا۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے محلہ یوسف آباد کے قریب شاہ زیب موبائل پر کال سنتے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار افرد نے جھپٹا مار کر موبائل چھین لیا ۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے علی ہاؤسنگ کالونی کے رہائشی عبداللہ نے کی گھر کے باہر سے موٹرسائیکل چوری ہوگئی۔
تھانہ غلام آباد کے علاقے محلہ قادر آباد چوک میں عمران کی فیکٹری کے تالے توڑ کر لاکھوں کا سامان چوری کر لیا گیا۔ پیرمحل کے علاقے چک نمبر327گ ب میں عثمان کے گھر سے لال پمپ گھریلو سامان مالیت ایک لاکھ 27ہزار ، چک نمبر693گ ب میں نواز کے گھرسے پنکھے واٹر پمپ مالیت 65ہزار اورچک نمبر673گ ب میں تصور کے گھر کے باہر سے بکرا مالیت 70ہزار چوری ہوگیا۔ تھانہ ستیانہ کے علاقے چک 40گ ب کے قریب صاف ستھرا پنجاب پروگرام کا سویپرعابدموٹرسائیکل پر ستیانہ جا رہا تھا کہ تین مسلح افراد نے موبائل ، 3 ہزار روپے اورقیمتی سامان چھین لیا۔