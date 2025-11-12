صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:شہریوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات

  • فیصل آباد
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور شہریوں سے ادویات اور طبی سہولیات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو دی جانے والی ہیلتھ سروسز کو مزید بہتر اور مثالی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری کے ساتھ دیگر انتظامی امور کا براہ راست جائزہ لینے پر بھی زور دیا۔انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا، زیر علاج مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا اور محکمانہ سروسز اور کارکردگی کو بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔

 

