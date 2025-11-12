160 کلو سے زائد غیر معیاری اور مضر صحت گھی ضبط
مختلف برانڈز کے گھی کے نمونہ جات فیل ،ٹریڈر کو 75ہزار جرمانہ عائد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ و جعلساز مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنزڈاکٹر قاسم رضا کی سربراہی میں معروف ٹریڈر پر چھاپہ مارا اورلیبارٹری تجزیہ رپورٹ کے مطابق کراچی کے مختلف برانڈز کے گھی کے نمونہ جات فیل اورمعیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ٹریڈر کو 75ہزار روپے جرمانہ عائد اور قوانین کی خلاف ورزی پر کاروبار مزید اصلاح تک بند کر دیا گیا۔160 کلو سے زائد غیر معیاری اور مضر صحت گھی ضبط کرلیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ عوام فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ اشیا خورونوش استعمال کریں۔ فوڈ اتھارٹی عوام تک معیاری اور صحت مند خوراک کی فراہمی کے لئے کوشاں ہے ۔ملاوٹ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔