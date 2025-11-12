ایم بی بی ایس داخلوں کیلئے ایڈمیشن ٹیسٹ کا سوالنامہ مشکوک
یوایچ ایس کی جوابی شیٹ میں5درست جواب غلط قرار، طلبہ کا تصحیح کا مطالبہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ایم بی بی ایس میں داخلوں کیلئے ہونے والے حالیہ ایڈمیشن ٹیسٹ کا سوالنامہ مشکوک ہوگیا۔ طلبہ نے ایم ڈی کیٹ کے بعد یوایچ ایس کی جانب سے جاری کی گئی جوابی شیٹ میں درست قرار دیئے گئے پانچ جواب غلط قرار دیتے ہوئے تصحیح کا مطالبہ کردیا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے 26 اکتوبر کو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ (ایم ڈی کیٹ)کا انعقاد کیا گیا جس میں مجموعی طور پر 1 لاکھ 40 ہزار سے زائد جبکہ فیصل آباد میں 4 ہزار 213 لڑکیوں اور 1 ہزار 611 لڑکوں نے حصہ لیا۔ تاہم ٹیسٹ کی جوابی شیٹ جاری ہونے پر طلبہ نے کثیر الانتخاب سوالات میں سے مجموعی طور پر 11 کے جوابات کو مشکوک اور ان میں سے 5 کے جوابات کو غلط قرار دیدیا۔
اس حوالے سے طلبہ کا کہنا ہے کہ یو ایچ ایس کے پورٹل پر تقریباً 5 ہزار سے زائد شکایات موصول ہو چکی ہیں جن میں طلبہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ کثیر الانتخاب سوالات کی جوابی شیٹ میں ان جوابات کو درست قرار دیا گیا ہے جو کہ سلیبس کے مطابق غلط ہیں جبکہ ایک سوال میں دو درست جوابات شامل کرکے دونوں میں سے صرف ایک کو ہی درست قرار دیا گیا۔ شعبہ طب کیلئے پیپر کی تیاری میں نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا جسکی نا صرف تحقیقات ضروری ہیں بلکہ شکایت کنندگان کا ازالہ ہونا چاہیے بصورت دیگر ہزاروں نوجوان کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔