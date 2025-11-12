عرفان صدیقی نے مثالی خدمات انجام دیں :تاجربراردی
ملک میں امن اورترقی کیلئے مرحوم کی خدمات کوہمیشہ یادرکھا جائیگا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران کے سرپرست اعلی و صدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا جنرل سیکرٹری شیخ سعید،ڈپٹی سیکرٹری میاں ریاض شاہد چیئر مین مرزااشرف مغل،صدر ینگ ٹریڈرزملک سہیل نیاز طوروددیگرتاجروں نے مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پرگہرے رنج وغم اورمرحوم کے اہل خانہ اظہار تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالی سے انکی مغفرت کی دعا کی ہے ۔ مرزا طالب صدیق بیگ،اعجازچوہدری، مرزا مظہر صدیق بیگ، حافظ شفیق کاشف، حاجی شمشاد، شاہد ندیم، حاجی خالد محمود صدیقی،خالق وحیدرامے ، یعقوب اعوان، میاں اشرف مٹھو، ملک ذوالفقار ، عبدالحمید صدر گنیش مل روڈ،ایس ایم ایوب، رانا عالم رضا،شیخ ارسلان اسلم آچھی، ملک عباس اشرف،میاں اشرف مٹھو، چوہدری اسلم، مرزا افضل مغل،غلام نبی بٹ،عمران مجیدملک، بشارت امین،سردار بلال ڈوگر،عمران خان،مہر نعیم،رانا عبداللہ اشفاق،ملک عبدالواحد، راناخلیل، راناعابد کمو کا، اعجاز چوہدری، ملک افضل، ارشدگجر نے کہا عرفان صدیقی نے اپنی پوری زندگی ملک میں امن، سلامتی،ترقی کیلئے جو مثالی خدمات انجام دیں انہیں یادرکھا جائیگا۔دریں اثناخوانہ شاہد رزاق سکا ،شیخ سعید، میاں ریاض شاہد چیئر مین ،اشرف مغل، سہیل نیاز طوراورسینئرتاجر رہنماؤں نے شہر کے معروف تاجررہنماراشد محمودالمعروف سیدھے میاں کے جوان بیٹے کے انتقال پر بھی اظہار تعزیت کرتے ہوئے مغفرت ا ورمرحوم کے اہل خانہ کیلئے صبر جمیل کی دعا کی ۔