سیاستدان ضد چھوڑ کر مسائل کا حل نکالیں:محبوب الزماں
ڈائیلاگ ہی بحرانوں کا حل، قیادت اداروں کے سہارے تلاش نہ کرے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر،سٹاف رپورٹر) جماعت اسلامی کے ضلعی امیرپروفیسرمحبوب الزماں بٹ نے کہا ہے کہ سیاستدان ضداورہٹ دھرمی چھوڑ کر سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالیں۔ستائیسویں ترمیم آئین کی روح کیخلاف اور قوم کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے ۔ قومی ڈائیلاگ ہی بحرانوں کا حل ہے ۔ سیاسی، جمہوری، پارلیمانی قیادت ریاستی اداروں کے سہارے تلاش نہ کرے ۔ ان بدترین حالات کی مکمل ذمہ داری سیاسی قیادت پر ہوتی ہے ۔ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے ۔ بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام کی فضا کو ختم کرنا ہوگا۔ سیاسی بحران کے خاتمہ کیلئے قومی سیاسی قیادت مجرمانہ انحرف کا کردار ادا کررہی ہے۔
حکو متی اتحاد اور پی ٹی آئی نے ہوسِ اقتدار میں آئینی، سیاسی، پارلیمانی اور اخلاقی اقدار کو تباہ کرکے قومی سیاست کو گھر گھر کی لڑائی بنا دیا ہے ۔ سیاسی مخالفت کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنا انتشار اور افراتفری کو ہوا دینے کے مترادف ہے ۔ سیاسی انتہا پسندی، شدت انتقام اور توہین آمیز رویے مرحلہ وار تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر ہیں۔ ملکی معیشت، سماجی نظام، لاقانونیت، جرائم میں ہوشربا اضافہ نے قوم کو ہلا کررکھ دیا ہے ۔ سیاسی جمہوری قیادت کے قدموں سے زمین کھسکتی جا رہی ہے ۔